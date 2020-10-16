Российский актер, соведущий шоу "Вечерний Ургант" и звезда Comedy Club Дмитрий Хрусталев признался, что счастлив с украинской певицей

В интервью журналистке Ирине Шихман в передаче "А поговорить?" он заявил, что счастлив с молодой певицей Марией Гончарук. По словам Хрусталева, они живут вместе, но по законам России не являются мужем и женой. На уточняющий вопрос ведущей о том, была ли свадьба, он заявил, что не станет вдаваться в подробности своей личной жизни.

Стоит отметить, что на безымянном пальце Хрусталев носит кольцо. Сам комик заявил, что носит на своих пальцах то, что хочет.

Кроме этого, в интервью актер признался, что страдал от алкоголизма. Из-за этого у него было много проблем в жизни. Его ловили пьяным за рулем и лишали прав. Кроме этого, артисту приходилось возмещать деньги организаторам, когда он не мог отработать запланированное мероприятие.

30-летняя Мария Гончарук родом из Харькова. Она стала известной после того, как приняла участие в шоу «Хочу V «ВИА Гру» в 2013 году. Девушка мечтала попасть в популярный коллектив Константина Меладзе и петь в нем, но в финале проиграла команде Надежды Мейхер. С 2019 года девушка является солисткой российской женской группы «Фабрика».

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