Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант спародировал президента Белоруси, который появился перед ОМОНовцами в бронежилете и с автоматом

Ургант пришел на эфир своей программы в бронежилете, надетом на костюм, в кепке, похожей на ту, в которой был Лукашенко в Минске, и огромным водным пистолетом. В качестве Коли выступил комик Дмитрий Хрусталев, упакованный в каску, бронежилет и тоже с большим водным пистолетом.

Соотвветствующим видео поделились в телеграмм-канале «НеМалахов».

Появившись перед зрителями, Ургант говорит:

«Ну че, разбежались крысы? Смотри, Мить, крысы-то разбежались. Травили два месяца крыс, вот они и разбежались».

Фраза про крыс – отсылка туда же, в Беларусь, поскольку именно так называл протестующих Лукашенко, делая облет на вертолете над городом.

«Ребята, я хочу сказать: вы все красавцы. Вот вы все – красавцы!», – продолжил шоумен, обращаясь к зрителям. Так же общался с силовиками и президент Лукашенко.

Когда Хрусталев спрашивает, можно ли ему настоящий автомат, Ургант ответил:

«Было бы тебе, Митька, 15 лет, дал бы. А так нельзя!».

Это – еще один намек на события в Беларуси, поскольку когда Николай, сын Лукашенко, появился с автоматом, ему было 15 лет.

«мы разыграли для вас сценку из замечательного стихотворения Михаила Танича «Папа может все, что угодно». Усы мы возвращаем на «Поле чудес», кепочку – Диме Нагиеву, бронежилеты на «Время покажет», а игрушки – Валерию Сюткину», – подытожил выступление Ургант.

Напомним, Лукашенко намекнул, чем закончится попытка его свержения.

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