МОЗ готується до введення більш жорсткого карантину на тлі зростання сезонних захворювань

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він озвучив умови, як можна уникнути повного локдауну, передає "РБК Украина".

Заступник голови МОЗ заявив, що відомство вже обговорює посилення карантину і незабаром подасть в Кабмін клопотання про введення більш суворих обмежень, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться. Як підкреслив Віктор Ляшко, вона залежить не тільки від поширення китайського вірусу, але і від інших сезонних інфекцій.

"Все залежатиме від агресивності грипу та інших грипоподібних захворювань взимку", - зазначив чиновник.

З наближенням зими в Україні традиційно частішають випадки інфекційних захворювань, пік агресивності яких припадає на жовтень-листопад. За словами Ляшка, якщо Китайський вірус і грипоподібні накладуться один на одного - захворюваність різко збільшиться разом з циркуляцією інфекції. Саме тому МОЗ планує провести масову вакцинацію.

"Ми хочемо вакцинувати велику кількість людей в Україні від грипу, для того, щоб запобігти формуванню суперінфекції, тобто міксу, поєднання декількох інфекцій", - заявив заступник міністра. - "У нас був такий випадок у Чернівцях, коли грип наклався на коронавірусну хворобу. Це призводить до стрімкого розвитку хвороби з летальним результатом".

Станом на 16 жовтня в Україні встановлено новий антирекорд: інфекцію китайського вірусу підтвердили у 5992 осіб, від неї ж померли 106 хворих.

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