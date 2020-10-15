"Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко, дружина ведучого "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, здивувала емоційним зінанням
Як передає Politeka.net, 22-річна модель опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в романтичному образі.
Кучеренко в легкому темно-сірому пальто зі вставками з коричневої шкіри позувала на мосту: на задньому тлі розкинувся прекрасний вид на Дніпро, що потопає в осінніх деревах.
З ідеальною укладкою та ніжним макіяжем, тримаючи в руках планшет, Олександра обдарувала глядачів милою посмішкою.
У підписі модель зізналася в коханні всьому підряд і, як деякі відзначили, дивно, що не чоловікові:
Як виглядають Пугачова, Волочкова, Івлєєва та інші зірки "під мухою": топ захмелілих фото красунь
"Як у Жанни Фріске і Заворотнюк": відомий співак-красень розсекретив свій діагноз, відлік пішов на місяці
Заревану Христину Асмус кинулися втішати після витівки Харламова: "Ну-ка не плакати!"
"Вагітна Настя, вітаємо": Каменських не змогла приховати кругленький животик
"Люблю свою роботу, люблю осінь, люблю Київ... Загалом, суцільна любов навколо)) сонячного всім дня, друзі! Вихідні скоро😉"
У коментарях шанувальники розсипалися в компліментах:
"Краса 🌺"
"Шикарна зачіска міс Олександра"
"Які ви завжди стильні 👌"
"А - чоловіка!!????)))"
"У вас натур. волосся? дуже красиве"
"Мені б хоч трохи такої ж життєрадісності 🌺"
"Янгол в дівочій подобі🙈🙈😍"
"Дуже гарна 😍"
Раніше ми повідомляли, Кучеренко вразила елегантним образом в брючному костюмі. З-під піджака дівчини проглядав мереживний топ, що став "родзинкою" вбрання.
У підписі вона розповіла, куди зібралася в такому "пікантно"-діловому стилі. А саме, на Всеукраїнську бізнес-премію, де мала намір презентувати свій проект "Корпоративне Наставництво", що передбачає допомогу підліткам, які випускаються з інтернатів.
"Яка ви красива", "мої привітання, красуня", "вогонь образ", "шикарна", "розкішна", "що сказати – красуня", "розумничка, Саша! Надихаєш", - відреагували користувачі.
Нагадавши, поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".
Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" з красунею-дружиною підкорили милим перетворенням.
Також Politeka писала, що красуню-дружину Комарова застукали на зустрічі з іншим, є привід ревнувати.