"Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко, дружина ведучого "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, здивувала емоційним зінанням

Як передає Politeka.net, 22-річна модель опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в романтичному образі.

Кучеренко в легкому темно-сірому пальто зі вставками з коричневої шкіри позувала на мосту: на задньому тлі розкинувся прекрасний вид на Дніпро, що потопає в осінніх деревах.

З ідеальною укладкою та ніжним макіяжем, тримаючи в руках планшет, Олександра обдарувала глядачів милою посмішкою.

У підписі модель зізналася в коханні всьому підряд і, як деякі відзначили, дивно, що не чоловікові:

"Люблю свою роботу, люблю осінь, люблю Київ... Загалом, суцільна любов навколо)) сонячного всім дня, друзі! Вихідні скоро😉"

У коментарях шанувальники розсипалися в компліментах:

"Краса 🌺"

"Шикарна зачіска міс Олександра"

"Які ви завжди стильні 👌"

"А - чоловіка!!????)))"

"У вас натур. волосся? дуже красиве"

"Мені б хоч трохи такої ж життєрадісності 🌺"

"Янгол в дівочій подобі🙈🙈😍"



"Дуже гарна 😍"

Раніше ми повідомляли, Кучеренко вразила елегантним образом в брючному костюмі. З-під піджака дівчини проглядав мереживний топ, що став "родзинкою" вбрання.

У підписі вона розповіла, куди зібралася в такому "пікантно"-діловому стилі. А саме, на Всеукраїнську бізнес-премію, де мала намір презентувати свій проект "Корпоративне Наставництво", що передбачає допомогу підліткам, які випускаються з інтернатів.

"Яка ви красива", "мої привітання, красуня", "вогонь образ", "шикарна", "розкішна", "що сказати – красуня", "розумничка, Саша! Надихаєш", - відреагували користувачі.

Нагадавши, поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".

Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" з красунею-дружиною підкорили милим перетворенням.

Також Politeka писала, що красуню-дружину Комарова застукали на зустрічі з іншим, є привід ревнувати.