Зірка серіалу "Вороніни", актриса Катерина Волкова відповіла всім недоброзичливцям, які ображають її через маленькі груди

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Волкова написала пост про те, що в коментарях їй постійно задають питання про її маленькі груди і дорікають в цьому. Красуня вирішила відповісти всім хейтерам, опублікувавши гарячий знімок, на якому позувала в білому піджаку на голе тіло. З піджака скромно визирав акуратний бюст артистки.

"Так, у мене маленькі груди, і я їх люблю. Найважливіше бути в гармонії з собою! Ніколи не думала про те, щоб зробити пластику. Мене все і так влаштовує!",- заявила артистка.

За її словами, з великими принадами є свої проблеми. Вона це зрозуміла, коли була годуючою мамою. Волкова підкреслила, що у всіх людей, які пишуть їй в коментарях "де сіськи?", немає такту і багато внутрішніх комплексів.

"Ну, ось задумайтеся. Мені, припустимо, подобається накачаний чоловічий прес, Але хіба ви можете уявити, щоб я написала Гаріку Харламову в коментах "Гарік, все зрозуміло, Гузєєва Гузеєвою, але де 8 кубиків?",- зазначила Волкова.

У коментарях актрисі залишили масу відгуків і слів підтримки.

"Гаріку прилетіло мимохідь) а взагалі, дуже емоційно, написали люди свою думку, Ви можете на них просто не звертатися увагу", "З моїм 4-м я мрію про 1-й. І таку ідеальну фігуру як у Вас», «Кать, ти красавелла», - пишуть користувачі Мережі.

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