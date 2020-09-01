Відомий російський актор театру і кіно Борис Клюєв, якого глядачі знають за серіалом "Вороніни", помер від важкої хвороби

Про це повідомила директор Малого театру Тамара Михайлова, передають російські ЗМІ.

"Борис Клюєв помер, він був важко хворий", - зазначила вона.

Звернемо увагу, що актор довгий час боровся з онкологічним захворюванням. На момент трагедії йому було 76 років.

На цей час невідомими залишаються дата і місце похорону, а також де проведуть церемонію прощання з артистом.

До цього ми розповідали, що сестра-близнюк зірки "Термінатора" Лінди Хемілтон, Леслі Хемілтон Фріс, померла на 64-му році життя

Її не стало ще 22 серпня, але родичі розповіли про смерть жінки тільки зараз.

Що стало причиною смерті Леслі, не розголошується.

На рахунку покійної - всього одна роль. Вона зіграла в картині "Термінатор-2:Судний день", де допомагала сестрі Лінді, яка грала Сару Конор. Їй дісталася роль Термінатора Т-1000, який перетворився на Сару.

Як відомо, у звичайному житті жінка працювала медсестрою у звичайному хоспісі, допомагаючи рятувати життя хворих.

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