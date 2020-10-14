Популярна українська виконавиця Світлана Лобода звернулася до передплатників з лікарняної палати, куди потрапила після концертів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сьогодні у мене своєрідний день. Після активної роботи, у мене почав боліти куприк, і я приїхала в лікарню для того, щоб його обстежити на МРТ. МРТ я боюся, тому що це замкнутий простір. Тому хочу сказати, що Боткінська лікарня – Така, в якій мені максимально комфортно», - зазначила вона.

Звернемо увагу, що самі кадри Лобода підписала так:»підбори, танці, інтенсивні навантаження, перевантаження".

Трохи пізніше, через кілька годин, Лобода показала ще одні кадри з лікарні. У них вона поспішила заспокоїти фанатів.

"Так, мої хороші, все добре, сьогодні вже буду стрибати", - підкреслила вона.

До цього ми розповідали, що українська виконавиця Світлана Лобода вперше показала свою молодшу дочку Тільду, майже не приховуючи її обличчя

Так, Світлана нарешті задовольнила цікавість багато чисельної армії своїх шанувальників, багато з яких вважають, що батько дитини – соліст німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

Шанувальники захоплено сприйняли новий знімок, залишивши безліч коментарів. Деякі з них стурбовані тим, що на ногах Тільди видно синці.

Нагадавши, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, хвалячись формами без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в Тоненькому топі не втрималася від шалених танців