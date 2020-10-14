Проведення опитування, ініційованого Президентом України під час проведення місцевих виборів, під питанням
Як інформує Politeka з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.
Вся справа в тому, що, за словами спікера ВРУ, для проведення цього опитування немає ні додаткових коштів, ні повноважень у Центральної виборчої комісії.
"Додаткових коштів для проведення якихось опитувань не передбачено, законів не було прийнято, які б дозволяли проводити це саме ЦВК. Проводити їх на виборчих дільницях так само навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці", - повідомив він.
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Крім того, Разумков зазначив, що виділення коштів для проведення опитування не передбачено держбюджетом України і прийнятими зміни до нього.
"Станом на сьогодні ініціатив, які б були зареєстровані в якості змін до головного бюджету немає, тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування",-додав Разумков.
Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський оприлюднив, що в українців будуть питати під час загальнонаціонального опитування. Перше з п'яти питань глава держави назвав під час відеозвернення, яке опублікували на офіційному Телеграм-каналі офісу президента. Він попросив співвітчизників дати відповідь:
"Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?".
Висловити свою думку з цього питання громадяни зможуть на виборчих дільницях під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня.
Напередодні Володимир Зеленський записав інше відеозвернення до народу, в якому анонсував п'ять питань, важливих для кожного українця, які поставлять в рамках всеукраїнського опитування. Президент підкреслив, що такий механізм народовладдя впроваджують вперше в історії країни.
"Право народу України на власну думку-священне. Йому не потрібно благословення від політиків. І ніщо не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань", - повідомив гарант.
Того ж дня голова прес-служби Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко заявив, що відомство не в курсі планів президента і поки не веде ніяку роботу з підготовки до опитування.
У свою чергу, в ЦВК поки нічого не знають про всеукраїнське опитування, яке президент Володимир Зеленський пообіцяв організувати на місцевих виборах 25 жовтня
Про це в коментарі виданню "КП в Україні" заявив глава прес-служби відомства Костянтин Хівренко. За його словами, Центральна виборча комісія не отримувала жодних розпоряджень, а тому навіть не готується до проведення масштабного заходу.
"Мені не відомо, про що говорив і що анонсував президент. Звертайтеся в прес - службу офісу президента", - повідомив Хівренко. - "На сьогоднішній день ЦВК готується до проведення місцевих виборів і проміжних парламентських виборів у 208 мажоритарному окрузі".
Представник Центрвиборчкому також не зміг відповісти, скільки часу знадобиться держструктурі для організації всеукраїнського опитування і чи встигнуть вони закінчити всі необхідні роботи до 25 жовтня.
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