Проведение опроса, инициированного Президентом Украины во время проведения местных выборов, под вопросом

Как информирует Politeka со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Всё дело в том, что, по словам спикера ВРУ, для проведение этого опроса нет ни дополнительных средств, ни полномочий у Центральной избирательной комиссии.

"Дополнительных средств для проведения каких-то опросов не предусмотрено, законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно ЦИК. Проводить их на избирательных участках так же вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка", – сообщил он.

Кроме того, Разумков отметил, что выделение средств для проведения опроса не предусмотрено Госбюджетом Украины и принятыми изменения к нему.

"По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования", – добавил Разумков.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский обнародовал, что у украинцев будут спрашивать во время общенационального опроса. Первый из пяти вопросов глава государства назвал во время видеообращения, которое опубликовали на официальном Телеграм-канале Офиса президента. Он попросил соотечественников дать ответ:

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

Выразить свое мнение по этому вопросу граждане смогут на избирательных участках во время голосования на местных выборах 25 октября.

Накануне Владимир Зеленский записал другое видеообращение к народу, в котором анонсировал пять вопросов, важных для каждого украинца, которые зададут в рамках всеукраинского опроса. Президент подчеркнул, что такой механизм народовластия внедряют впервые в истории страны.

"Право народа Украины на собственное мнение – священно. Ему не нужно благословения от политиков. И ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов", - сообщил гарант.

В тот же день глава пресс-службы Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко заявил, что ведомство не в курсе планов президента и пока не ведет никакую работу по подготовке к опросу.

В свою очередь, в ЦИК пока ничего не знают о всеукраинском опросе, который президент Владимир Зеленский пообещал организовать на местных выборах 25 октября

Об этом в комментарии изданию "КП в Украине" заявил глава пресс-службы ведомства Константин Хивренко. По его словам, Центральная избирательная комиссия не получала никаких распоряжений, а потому даже не готовится к проведению масштабного мероприятия.

"Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента", - сообщил Хивренко. - "На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе".

Представитель Центризбиркома также не смог ответить, сколько времени понадобится госструктуре для организации всеукраинского опроса и успеют ли они закончить все необходимые работы до 25 октября.

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