"Ось як ти виглядаєш!"

44-річна голлівудська актриса з українським корінням Мілла Йовович вразила ідеальною шкірою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала крупним планом своє обличчя.

Актриса не користувалася косметикою, а тільки спеціальною сироваткою і маслом, про користь яких заговорила в підписі, даючи поради фоловеркам по догляду за шкірою.

Шанувальники нестаріючої Лілу з культового фільму "П'ятий елемент" дивуються, як знаменитості вдається зберігати молодість, при чому, виглядати так натурально.

"Сироватки і масла! Дві найважливіші речі, які я використовую як сироватки, - це вітамін С і пептиди. Мені найбільше подобаються сироватки з вітаміном С... Це диво. Пептидні сироватки чудові, тому що вони відновлюють колаген у вашій шкірі. Вони схожі на будівельні блоки, ремонтують і зміцнюють. Вони фактично сигналізують вашій шкірі: "Гей, ми повинні працювати тут". Масла. Вони приголомшливі, тому що я використовую їх замість зволожуючого крему", - підписала фото актриса.

Коментуючі висловили своє захоплення:

"Отже, ось як ти виглядаєш красивою!"

"Така красива❤️"

"Досконалість😍"

"Красуня🔥"

"Привіт з України!!! Люблю тебе"

"Ідеальна шкіра 😍 🔥 "

"Ви чудові, але давайте будемо реалістами. На 90% - це генетика 😘"

"Дякую за пораду👏 🌞❤️"

"Яка гарна жінка❤️❤️❤️❤️, гарненькі губи"

"Ангел, що впав на землю!!! 💕💕"

Раніше ми повідомляли, що Мілла трохи перестаралася з б'юті-порадами, налякавши фанатів почорнілим обличчям. Зірка всього навсього змила косметику спеціальним засобом, а вже нарвалася на порівняння з зомбі.

"У батареях повітря спускали"; "думав, ти борешся з кальмаром"; " мені було страшно😳 😱"; "Ой, що з вами?"; "ти не можеш стати зомбі Мілла", - відреагували в мережі.

Нагадаємо, що Міла Йовович змінилася до невпізнання: "важко...".

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