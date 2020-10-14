"Вот как ты выглядишь!"

44-летняя голливудская актриса с украинским корнями Милла Йовович поразила идеальной кожей

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала крупным планом свое лицо.

Актриса не пользовалась косметикой, а только специальной сывороткой и маслом, о пользе которых заговорила в подписи, давая советы подписчицам по уходу за кожей.

Поклонники нестареющей Лилу из культового фильма "Пятый элемент" удивляются, как знаменитости удается сохранять молодость, при чем, выглядеть так натурально.

"Сыворотки и масла! Две самые важные вещи, которые я использую в качестве сывороток, - это витамин С и пептиды. Мне больше всего нравятся сыворотки с витамином С... Это чудо. Пептидные сыворотки великолепны, потому что они восстанавливают коллаген в вашей коже. Они похожи на строительные блоки, ремонтируют и укрепляют. Они фактически сигнализируют вашей коже: «Эй, нам нужно поработать здесь». Масла. Они потрясающие, потому что я использую их вместо увлажняющего крема", - подписала фото актриса.

Комментирущие высказали свой восторг:

"Итак, вот как ты выглядишь красивой!"

"Такая красивая❤️"

"Совершенство😍"

"Красотка🔥"

"Привет из Украины!!! Люблю тебя"

"Идеальная кожа😍🔥"

"Вы великолепны, но давайте будем реалистами. На 90% - это генетика 😘"

"Спасибо за совет👏🌞❤️"

"Какая красивая женщина❤️❤️❤️❤️, хорошенькие губы"

"Ангел, упавший на землю!!! 💕💕"

Ранее мы сообщали, что Милла немного перестаралась с бьюти-советами, напугав фанатов почерневшим лицом. Звезда всего навсего смыла косметику специальным средством, а уже нарвалась на сравнение с зомби.

"В батареях воздух спускали"; "Думал, ты сражаешься с кальмаром"; "Мне было страшно 😳 😱"; "Ой, что с вами?"; "ты не можешь стать зомби Милла", - отреагировали в Сети.

Напомним, что Мила Йовович изменилась до неузнаваемости: "Тяжело...".

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