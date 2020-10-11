44-летняя голливудская актриса с украинским корнями Милла Йовович взбудоражила сеть необычными кадрами и советами по уходу за собой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала натуральную красоту, а в подписи рассказала, как ей удается сохранять молодость.

Так Милла на первом фото напугала почерневшим лицом - актриса всего навсего смыла косметику специальным средством. На других кадрах Йовович показала, как выглядит ее сияющая, очищенная от косметики кожа после всех щадящих косметических процедур.

"Очиститель! И поверьте, иногда мне это действительно нужно! Это было в прошлом году после сумасшедшей съемки, но на фото 2 и 3 я сняла макияж сегодня. Очевидно, что очищение важно. Если бы у меня было время (а я знаю, что многие женщины со мной согласятся), я бы очищала лицо в середине дня и просто ухаживала б за кожей и наносила макияж заново... Я использую средства для умывания со сбалансированным pH. Еще я люблю использовать масло шиповника в качестве утреннего очищающего средства. Шиповник - одно из немногих масел для лица, которое вообще не забивает поры. Он невероятно нежный и подготавливает мою кожу к предстоящему дню. Не каждое утро использую, а 2-3 раза в неделю", - дала советы Милла.

Пользователи поблагодарили актрису в комментариях. Правда, некоторые выразили беспокойство, не понимая, почему у нее вдруг "почернело" лицо.

"Ты спасаешь здесь лица, как спасаешь жизни, девочка! У вас одна из лучших, прозрачных кож, которые я когда-либо видела, поэтому я не могу дождаться, чтобы попробовать то, что вы рекомендуете! 👏🏼 👏🏼"

"Красивая с ♥ ️ и особенно без ♥ ️ всегда"

"Милла что с вами. Я на английском не понимаю"

"В батареях воздух спускали"

"Думал, ты сражаешься с кальмаром"

"Мила, вы потрясающая Женщина!😍"

"Ваша кожа сияет"

"Мне было страшно 😳 😱"

"Ой, что с вами?"

"ты не можешь стать зомби Милла"

Напомним, что Мила Йовович изменилась до неузнаваемости: "Тяжело...".

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