25-річна українська співачка Аліна Гросу після одкровення про важке розлучення вразила публіку кращим виглядом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на прогулянці в осінньому парку.

Зірка сиділа на лаві в червоній сукні в білий горошок, бежевому пальто і білих туфлях-"човниках". В руках Аліна тримала списані від руки листочки паперу, а поруч з нею стояв стаканчик, мабуть, з кавою.

Нагадаємо, нещодавно красуня змінила зовнішність: з яскравою блондинки "а-ля Барбі" подорослішала Гросу перефарбувалася в більш темний відтінок золотистого, а також помітно змінила гардероб, дивуючи публіку стриманим, але витонченим стилем.

Можливо, поштовхом до таких змін послужило гучне розлучення з бізнесменом Олександром Комковим через його зраду. Пара прожила разом всього півроку.

"♡#ДНК 🎬 Доброго ранку, друзі! І всіх зі святом 🙌 сподіваюся, мої очі не на всіх фотографіях видають, що я з 7 ранку на майданчику 🙈 🤪 а ні, на всіх))", - підписала знімки співачка.

Користувачі аж не впізнали Аліну. Коментуючі засипали артистку компліментами.

"Аліна, з таким кольором волосся виглядаєш просто чудово! Дуже природно і ніжно"

"Красива 😍"

"Дуже пасує колір волосся😍"

"соня"

"😍очі у вас завжди красиві))😉"

"Взагалі не впізнати) Колір волосся змінив зовнішність )"

"Туфлі жах а так красуня"

"У цьому образі ви милі, чарівні і природні, чого не скажеш про ваш природний образ ляльки Барбі (не в образу)"

Раніше ми повідомляли, Гросу вразила публіку прощальними словами. Як з'ясувалося, через тяжлу хворобу не стало українського режисера і оператора Дмитра Маніфеста. Він працював над останнім кліпом Гросу "Голий король".

"Діма... Дімочка... Локомотив, генератор нереально крутих ідей, вічний двигун... шалено-шалено хороша, сонячна, добра людина... Ти міг стільки всього ще зробити, стільки посмішок ще нам подарувати... серце розривається... Спочивай з миром🙏 😢", - написала Аліна, виклавши фото з другом.

Нагадавши, Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".

Також Politeka писала, що похмура Аліна Гросу сполохала відвертим зізнанням після розлучення: "я за ним...".