Легенді було всього 49 років

Зупинилося серце ветерана АТО Миколи Микитенка, який скоїв самоспалення в центрі столиці

Трагічну новину повідомила його дочка Юлія у своєму Facebook.

За її словами, трагедія сталася сьогодні, 14 жовтня, в День захисника України.

Легенді АТО Миколі Микитенку було 49 років.

"Народе мій, до тебе я ще верну,і в смерті обернуся до життя, своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь. Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром", - зворушливо написала Юлія у своєму Facebook.

"14.10.2020 о 8.45 зупинилося серце батька, Брата, чоловіка, Побратима, який віддав своє життя за свободу, вільну і незалежну Україну, одним словом Героя України-Миколи Микитенка", - також написали в Facebook.

Українці в коментарях підтримали рідних героя АТО-ООС, висловивши співчуття у зв'язку з втратою.

"Тримайтеся, співчуваємо"," вічна пам'ять герою України", " Хай Господь втішить вашу скорботу! Буде захистом рідним. Юля, Тримайся!", "Мої співчуття. Тримайтеся", "Герою, Відпочивай з миром", - написали вони під публікаціями.

Нагадаємо, що ветеран АТО Микола Микитенко вчинив самоспалення в центрі Києва ще 11 жовтня.

Після інциденту чоловіка екстрено госпіталізували в лікарню з 97% опіків тіла.

За словами його дочки Юлії, мотиви вчинку ветерана АТО -політичні. Таким чином, Микола Микитенко намагався висловити свою незгоду з діями влади.

Нагадавши, ЗСУ патрулюватимуть Донбас разом з окупантами: нове рішення ТКГ обурило українців.

Як повідомляла Politeka, НП на Донбасі: бійці ЗСУ безслідно зникли на передовій

Також Politeka писала, що на Донбасі обірвалося життя захисника України