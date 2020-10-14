Легенде было всего 49 лет

Остановилось сердце ветерана АТО Николая Микитенко, который совершил самосожжение в центре столицы

Трагическую новость сообщила его дочь Юлия в своем Facebook.

По ее словам, трагедия произошла сегодня, 14 октября, в День защитника Украины.

Легенде АТО Николаю Микитенко было 49 лет.

"Народ мой, к тебе я еще вернусь, и в смерти обернусь к жизни своим страждущим и незлым лицом, как сын, тебе низко поклонюсь и честно гляну в честные твои глаза, и честными слезами обольюсь. Надеюсь, ты наконец обретешь там покой. Люблю тебя, па. С миром", - трогательно написала Юлия в своем Facebook.

"14.10.2020 в 8.45 остановилось сердце Отца, Брата, Мужа, Побратима, который отдал свою жизнь за свободу, свободную и независимую Украину, одним словом Героя Украины - Николая Микитенко", - также написали в Facebook.

Украинцы в комментариях поддержали родных героя АТО-ООС, выразив соболезнования в связи с утратой.

"Держитесь, соболезнуем", "Вечная память герою Украины", "Хай Господь утешит вашу скорбь! Будет защитой родным. Юля, держись!", "Мои соболезнования. Держитесь", "Герой, отдыхай с миром", - написали они под публикациями.

Напомним, что ветеран АТО Николай Микитенко совершил самосожжение в центре Киева еще 11 октября.

После инцидента мужчину экстренно госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.

По словам его дочери Юлии, мотивы поступка ветерана АТО - политические. Таким образом, Николай Микитенко пытался выразить свое несогласие с действиями властей.

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