Всплыли подробности нового ЧП на передовой

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

По информации военных, режим тишины сохраняется в зоне проведения ООС.

«С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», - говорится в сообщении пресс-центра штаба.

Также сообщается, что бойцы ВСУ вместе со спасателями продолжают бороться с масштабными лесными и степными пожарами на Донбассе.

На фоне лесных пожаров в штабе ООС сообщили о другом ЧП: во время тушения огня бесследно исчезли двое бойцов ВСУ.

"...Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского. По состоянию на утро ликвидирован огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются", - подчеркнули в пресс-центре.

Ранее мы рассказывали, что "киборг" и ветеран АТО ушел из жизни.

Так, в Луганской области погиб старшина 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Артем Бондаренко, которого изначально считали пропавшим без вести. Тело бойца ВСУ нашли под завалами блиндажа.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего десантника старшины Артема Бондаренко.

Сообщается, что боец трагически погиб во время ликвидации пожара на Луганщине.

Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ: известны первые подробности трагедии.

Также Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу.