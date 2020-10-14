Здоровья известного исполнителя Бориса Моисеева оставляет желать лучшего

Об этом в интервью Собеседнику рассказал журналист Денис Сорокин.

По его словам, сейчас в СМИ много противоречивой информации о состоянии здоровья Бориса Моисеева.

Однако, как уверяет Денис Сорокин, если бы он чувствовал после инсульта себя лучше, он бы показался на публике.

«Если бы Борис чувствовал себя неплохо, то его непременно бы показали. Но этого не делают. Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают: «Боря угасает на глазах», - заявил российский журналист.

Сорокин также рассказал, что после того, как Борис Моисеев перенес инсульт, он с ним несколько раз встречался, и после тяжелой болезни у певца на щеке появилась подозрительная родинка. Не исключено, что Моисеев сейчас борется с онкологией.

"А после мы встретились в театре у Бабкиной, где он продавал билеты во время одной из звездных акций. Уже тогда было понятно: в его состоянии произошли изменения далеко не в лучшую сторону. Борис уже почти не говорил. А еще на его щеке появилась родинка. Говорили, что это – онкология. После этого в свет он не выходил", - продолжил светский журналист в общении с собеседниками.

Более того, Борис Моисеев отказал своему бывшему продюсеру, который предлагал ему помочь с реабилитацией.

"К чему это привело, мы все видим. Одно понятно: если бы Моисеев был в более-менее сносном состоянии, он бы продолжал появляться на людях. Потому как без внимания публики он – гениальный артист – жить никогда не мог", - резюмировал он в интервью своим коллегам.

Представители певца уверяют, что состояние здоровья Моисеева не ухудшалось. Но поклонники не верят такой информации предположили, что больного исполнителя попросту скрывают от публики.

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