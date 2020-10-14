18-річну американську співачку Біллі Айлиш рідко можна побачити у відвертих образах, але це фото виняток
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, який не на жарт розбурхав мережу.
Темно-червоне освітлення додало загадковості та інтимності моменту, відображеному в кадрі. Біллі постала в "тісному" топіку, що вигідно обтягнув її пишний бюст, та приспустила на плечі сорочку.
"Ти дійсно хочеш повернутися в часі?", - підписала фото дівчина.
Злегка розпатлана співачка відвела погляд убік і млосно відкрила ротик. Від скромниці Айліш, яка любить надягати мішкувате вбрання, такого вже точно ніхто не очікував.
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Користувачі вибухнули компліментами в коментарях:
"Ти ідеальна"
"Найкраща співачка в світі 😍🔥❤️"
"Я забула як дихати"
"Настав час подорожувати в часі!"
"Я розумію, чому вони соромлять тебе☺️..."
"Тепер я розумію, чому ти носиш мішкуватий одяг"
"Я сподіваюся, що це змусить всіх замовкнути щодо фотографій без рукавів. Очевидно, Біллі впевнена в собі і до біса гаряча. Вона знає, що добре виглядає, так що ДАЙТЕ їй жити і дозвольте нам насолоджуватися цим ♪ "
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Раніше ми повідомляли, що Айліш продемонструвала в Instagram, як відпочивала на Гаваях з подружкою. Біллі без краплі збентеження показала, як стоїть під струменем води, закинувши голову назад і закривши очі від задоволення. Зірка посвітила пружними принадами, одягненими в купальник.
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