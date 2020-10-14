18-річну американську співачку Біллі Айлиш рідко можна побачити у відвертих образах, але це фото виняток

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, який не на жарт розбурхав мережу.

Темно-червоне освітлення додало загадковості та інтимності моменту, відображеному в кадрі. Біллі постала в "тісному" топіку, що вигідно обтягнув її пишний бюст, та приспустила на плечі сорочку.

"Ти дійсно хочеш повернутися в часі?", - підписала фото дівчина.

Злегка розпатлана співачка відвела погляд убік і млосно відкрила ротик. Від скромниці Айліш, яка любить надягати мішкувате вбрання, такого вже точно ніхто не очікував.

Користувачі вибухнули компліментами в коментарях:

"Ти ідеальна"

"Найкраща співачка в світі 😍🔥❤️"

"Я забула як дихати"

"Настав час подорожувати в часі!"

"Я розумію, чому вони соромлять тебе☺️..."

"Тепер я розумію, чому ти носиш мішкуватий одяг"

"Я сподіваюся, що це змусить всіх замовкнути щодо фотографій без рукавів. Очевидно, Біллі впевнена в собі і до біса гаряча. Вона знає, що добре виглядає, так що ДАЙТЕ їй жити і дозвольте нам насолоджуватися цим ♪ "

"хлопці, я міг би закохатися в Billie Eilish😭"

"краса, яку ви тримаєте, просто божевільна"

"Ми впевнені, що це не Скарлетт Йоханссон?"

Раніше ми повідомляли, що Айліш продемонструвала в Instagram, як відпочивала на Гаваях з подружкою. Біллі без краплі збентеження показала, як стоїть під струменем води, закинувши голову назад і закривши очі від задоволення. Зірка посвітила пружними принадами, одягненими в купальник.

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