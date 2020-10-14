18-летнюю американскую певицу Билли Айлиш редко можно увидеть в откровенных образах, но это фото исключение
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, который не на шутку взбудоражил Сеть.
Темно-красное освещение придало загадочности и интимности моменту, запечатленному в кадре. Билли предстала в "тесном" топике, выгодно обтянувшем ее пышный бюст, и приспустила на плечи рубашку.
"Ты действительно хочешь вернуться во времени?", - подписала фото девушка.
Слегка растрепанная певица отвела взгляд в сторону и томно приоткрыла ротик. От скромницы Айлиш, которая любит надевать мешковатые наряды, такого уж точно никто не ожидал.
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Пользователи взорвались комплиментами в комментариях:
"Ты идеальная"
"Лучшая певица в мире 😍🔥❤️"
"Я забыла как дышать"
"Пришло время путешествовать во времени!"
"Я понимаю, почему они стыдят тебя 🤦🏻♂️ ..."
"Теперь я понимаю, почему ты носишь мешковатую одежду"
"Я надеюсь, что это заставит всех замолчать насчет фотографий без рукавов. Очевидно, Билли уверена в себе и чертовски горяча. Она знает, что хорошо выглядит, так что ДАЙТЕ ЕЙ жить и позвольте нам наслаждаться этим 🔥🔥🔥"
"ребята, я мог бы влюбиться в Billie Eilish😭"
"красота, которую вы держите, просто безумна"
"Мы уверены, что это не Скарлетт Йоханссон?"
Ранее мы сообщали, что Айлиш продемонстрировала в Инстаграм, как отдыхала на Гавайях с подружкой. Билли без капли смущения показала, как стоит под струей воды, запрокинув голову назад и закрыв глаза от удовольствия. Звезда посветила упругими прелестями, облаченными в купальник.
Напомним, Билли Айлиш оказалась на грани смерти, психика не выдержала
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