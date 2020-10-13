Популярная американская исполнительница Билли Айлиш покорила фанатов, выйдя на улицу в непривычном для себя наряде

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Так, певицу заметили на улице в непривычном для себя наряде – шортах и тесной майке. При этом волосы знаменитость решила собрать в пучок.

Наиболее странным в этом  наряде выглядели шлепки с носками, однако позже выяснилось, что это наряд фирм Gucci и Yeezy.

Уточним, что поклонники знаменитости были удивлены пышной фигурой кумира. Некоторые из них благодарили Айлиш за смелый выход «в свет», а другие критиковали за неидеальную фигуру и лишние килограммы.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак сразила видом рядом с Каменских и седым Потапом: "Каролина самая..."

Анджелина Джоли засветила самое сокровенное в легком платье без белья: "Ух ты, идеальнее не найти!"

Дан Балан дал волю чувствам рядом с горячей блондинкой, в сети раскрыли ее имя: "Наш кудряш!"

Пропавшая звезда "Евровидения" Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам"
Показать еще

View this post on Instagram

Aunque nunca hayas visto mi cuerpo Todavía lo juzgas Y me juzgas por ello ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas Basado en su tamaño Nosotros decidimos quiénes son Decidimos lo que valen Si me pongo más Si me pongo menos ¿Quién decide qué me hace eso? ¿Que significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? O es tu opinión de mi No es mi responsabilidad Even though you've never seen my body You still judge it And you judge me for it Why? We make assumptions about people Based on its size We decide who they are We decide what they are worth If I wear more If I wear less Who decides what that does to me? What does that mean? Is my value based only on your perception? Or is it your opinion of me It's not my responsibility @billieeilish #billieellish • ° . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ° #billieeilish #wherearetheavocados #billie#eilish #billieeilishedits #billieellish #b illieilish#billieeilishedit #billieeillish#billieeilishexperience #billieeilishmemes#billieelish #billieeilishfanpage #billieeyelash#billiekay #billieeilishfanart #billieeilishfanart#billieeilishvideos #billieeilishvideo#billieedits #billieeilishfan #arianagrande#justinbieber #likeforlikes #like4likes#likeforfollow #likeforlikeback#followforfollowback#follow4followback#whenweallfallasleepwheredowegop 💚💚💚💚💚💚💚💚💚

A post shared by Billie Eilish 🦋 (@_eilishbil) on

До этого мы писали, что американская певица Билли Айлиш показала тело без одежды в социальных сетях

Видео опубликовала пользователь в Твиттер. В ролике видно, как исполнительница, которая обычно появляется на публике в мешковатых вещах, разделась до нижнего белья, а после этого погрузилась в черную жидкость.

В обращении Айлиш говорит, что она постоянно под пристальным вниманием и ее критикуют.

Также мы рассказывали, что певицу Билли Айлиш ограбили во время выступления на музыкальном фестивале Austin City Limits в Остине (штат Техас). Прямо во время концерта у нее пропало ценное кольцо.

Напомним, Билли Айлиш оказалась на грани смерти, психика не выдержала

А еще Politeka писала, что Топ нарядов "Оскар 2020", которые взорвали мозг

Также Politeka сообщала, что Портман, Зеллвегер и другие звезды показали себя во всей красе