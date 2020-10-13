Популярная американская исполнительница Билли Айлиш покорила фанатов, выйдя на улицу в непривычном для себя наряде

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Так, певицу заметили на улице в непривычном для себя наряде – шортах и тесной майке. При этом волосы знаменитость решила собрать в пучок.

Наиболее странным в этом наряде выглядели шлепки с носками, однако позже выяснилось, что это наряд фирм Gucci и Yeezy.

Уточним, что поклонники знаменитости были удивлены пышной фигурой кумира. Некоторые из них благодарили Айлиш за смелый выход «в свет», а другие критиковали за неидеальную фигуру и лишние килограммы.

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Видео опубликовала пользователь в Твиттер. В ролике видно, как исполнительница, которая обычно появляется на публике в мешковатых вещах, разделась до нижнего белья, а после этого погрузилась в черную жидкость.

В обращении Айлиш говорит, что она постоянно под пристальным вниманием и ее критикуют.

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