У Міністерстві освіти і науки розповіли, як навчатимуться українські школярі після виходу з канікул 30 жовтня

30 жовтня школярі повинні будуть повернутися до навчання після осінніх канікул. Як повідомив в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, учнів молодших класів чекає перехід на змішану або очну форму навчання, проте остаточне рішення буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні, пишуть УНН.

"Після 30 жовтня, залежно від рівня епідеміологічної ситуації, учні молодших класів 1-4 залежно від рівня захворюваності на підставі консультації з Міністерством здоров'я можуть бути введені інші, крім дистанційної, форми навчання: змішане, або очне навчання", - розповів Шкарлет.

Додамо, що раніше українським навчальним закладам було рекомендовано провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня. Також повідомлялося, що після цього школярі можуть перейти на дистанційне навчання.

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