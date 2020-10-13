Українська співачка і зірка Playboy Даша Астаф'єва вразила неймовірними формами в новій сміливій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Астаф'єва опублікувала знімки на яких зображена з оголеними грудьми і сідницями.

Такі гарячі фототографії буквально звели з розуму користувачів мережі. При цьому красою артистки захоплюються не тільки чоловіки, але і жінки.

«У ваших фото немає ніякої вульгарності, це мистецтво! На відміну від інших селебріті, які оголюються і виглядають вульгарно!", "Божественно", " ви дуже красива!", "Нереально красиво", "красуня", "Красотища", "око не відірвати"," це дуже красиво", "Ось це горішок", "фігурка супер", "граціозна левиця", "це ж просто вааауууу", " Ого!", "Які гарні очі», "неймовірна жінка", - пишуть в коментарях.

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