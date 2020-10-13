Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева восхитила невероятными формами в новой смелой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

Астафьева опубликовала снимки на которых запечатлена с обнаженной грудью и ягодицами.

Такие горячие фототографии буквально свели с ума пользователей Сети. При этом красотой артистки восхищаются не только мужчины, но и женщины.

«В ваших фото нет никакой пошлости, это искусство! В отличии от остальных селебрити, которые обнажаются и выглядят вульгарно!», «Божественно», «Вы очень красивая!», «Нереально красиво», «Красотка», «Красотища», «Глаз не оторвать», «Это очень красиво», «Вот это орешек», «Фигурка супер», «Грациозная львица», «Это же просто вааауууу», «Ого!», «Какие красивые глаза», «Невероятная женщина», - пишут в комментариях.

Напомним, раскованная Даша Астафьева без белья показала все свои красоты перед камерой: невозможно устоять.

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