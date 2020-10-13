37-річна українська співачка Світлана Лобода розпалила публіку відвертим вбранням

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у своєму Instagram, на яких постала в чорній чарівній сукні з оригінальним кроєм зони декольте.

Так, Світлана демонструвала пружні форми, стягнуті чорним ліфом з обробкою з безлічі лямок, в той час, як над її зачіскою "чаклував" майстер. Дівчина підкреслила пухкі губи нюдовою помадою, а очі блискучими тінями й чорними стрілками. Образ доповнили вдало підібрані прикраси на шиї, в тому числі великий хрестик з камінням.

Світлана то відсувала камеру, то наближала, показуючи свої принади у всій красі, під різними "кутами". Крім того, співачка опрацювала зображення в одному з редакторів, надавши собі "сяйво". Якби фанати могли прокоментувати побачене, то, швидше за все, відзначили, що знаменитість "взагалі без комплексів".

Раніше ми повідомляли, Лобода розбурхала мережу, вперше показавши свою молодшу дочку Тільду, майже не приховуючи її обличчя. Фото зірка поділилася в Instagram.

Як відомо, багато хто вважає, що батько дитини – соліст німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн, однак досі не вдавалося толком розгледіти дитину, так як Світлана ретельно приховувала її зовнішність від цікавих очей фанатів

Цього разу обличчя Тільди було видно майже повністю, його лише трохи прикрили сонцезахисні окуляри.

"Немає любові безумовніше, ніж любов матері до своєї дитини", – підписала знімок знаменитість.

"На стилі😍 🤤", "це точно ❤ ️ ну, круті ж))😍 🤤 🤤 🤤", "Тільда з Євою дуже схожі. Хоч і видно частину обличчя малятка, але риси як у старшої дочки👍", "Світлана Єва і Тіля такі гарненькі лялі", "О це точно 😍 яка лапуля вже велика😍❤️🌹", "шалено красиві😍 😍 😍", "солодка булочка...😽 ❤ ️",- відреагували користувачі.

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