37-летняя украинская певица Светлана Лобода разгорячила публику откровенным нарядом
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие кадры в "сториз" в своем Инстаграм, на которых предстала в черном пленительном платье с оригинальным кроем зоны декольте.
Так, Светлана демонстрировала упругие формы, стянутые черным лифом с отделкой из множества лямок, в то время, как над ее прической "колдовал" мастер. Девушка подчеркнула пухлые губы нюдовой помадой, а глаза блестящими тенями и черными стрелками. Образ дополнили удачно подобранные украшения на шее, в том числе крупный крестик с камнями.
Светлана то отодвигала камеру, то приближала, показывая свои прелести во всей красе, под разными "углами". Кроме того, певица обработала изображение в одном из редакторов, придав себе "сияние". Если бы фанаты могли прокомментировать увиденное, то, скорее всего, отметили, что знаменитость "вообще без комплексов".
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Ранее мы сообщали, Лобода взбудоражила сеть, впервые показав свою младшую дочь Тильду, почти не скрывая ее лицо. Фото звезда поделилась в Инстаграм.
Как известно, многие полагают, что отец ребенка – солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, однак до сих пор не удавалось толком разглядеть малышку, так как Светлана тщательно скрывала ее внешность от любопытных глаз фанатов
В этот раз лицо Тильды было видно почти полностью, его лишь чуть прикрыли солнцезащитные очки.
"Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку", – подписала снимок знаменитость.
"На стиле😍🤤", "Это точно❤️ Ну, крутые же))😍🤤🤤🤤", "Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты как у старшей дочери 👍", "Светлана ева и тиля такие хорошенькие ляли", "О это точно 😍 какая лапуля уже большая😍❤️🌹", "Безумно красивые😍😍😍", "Сладкая булочка...😽 ❤️", - отреагировали пользователи.
Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть
Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа
Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев