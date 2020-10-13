37-летняя украинская певица Светлана Лобода разгорячила публику откровенным нарядом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие кадры в "сториз" в своем Инстаграм, на которых предстала в черном пленительном платье с оригинальным кроем зоны декольте.

Так, Светлана демонстрировала упругие формы, стянутые черным лифом с отделкой из множества лямок, в то время, как над ее прической "колдовал" мастер. Девушка подчеркнула пухлые губы нюдовой помадой, а глаза блестящими тенями и черными стрелками. Образ дополнили удачно подобранные украшения на шее, в том числе крупный крестик с камнями.

Светлана то отодвигала камеру, то приближала, показывая свои прелести во всей красе, под разными "углами". Кроме того, певица обработала изображение в одном из редакторов, придав себе "сияние". Если бы фанаты могли прокомментировать увиденное, то, скорее всего, отметили, что знаменитость "вообще без комплексов".

Ранее мы сообщали, Лобода взбудоражила сеть, впервые показав свою младшую дочь Тильду, почти не скрывая ее лицо. Фото звезда поделилась в Инстаграм.

Как известно, многие полагают, что отец ребенка – солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, однак до сих пор не удавалось толком разглядеть малышку, так как Светлана тщательно скрывала ее внешность от любопытных глаз фанатов

В этот раз лицо Тильды было видно почти полностью, его лишь чуть прикрыли солнцезащитные очки.

"Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку", – подписала снимок знаменитость.

"На стиле😍🤤", "Это точно❤️ Ну, крутые же))😍🤤🤤🤤", "Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты как у старшей дочери 👍", "Светлана ева и тиля такие хорошенькие ляли", "О это точно 😍 какая лапуля уже большая😍❤️🌹", "Безумно красивые😍😍😍", "Сладкая булочка...😽 ❤️", - отреагировали пользователи.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

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