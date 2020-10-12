Популярна українська співачка Наталія Могилевська спантеличила шанувальників словами про пластичні операції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Досі мені вдавалося виглядати природно і добре без пластичних операцій, але кажуть зараз технології зробили крок дуже сильно вперед. Пластичні операції без швів, приголомшливі апаратні методи. Що ви про це думаєте, що ви про це знаєте?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Могилевська позує напівбоком в білій майці, даруючи шанувальникам ідеальну посмішку.

"Не перетворюйтеся на Білик!", "Ви і без пластичних операцій шикарно виглядаєте", " Нееет, я чомусь не вірю, що можна реально чогось домогтися і без наслідків. Обов'язково щось накоять або побочка після вилізе😐 ви такі гарні без цього. Думаю не варто ризикувати, здоров'я дорожче. Вас люблять і цінують такою, яка ви є",» ви і так шикарна", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, Наталія Могилевська показала, як веселиться в компанії зірок Студії» Квартал 95 " і Наді Дорофєєвої

Могилевська взяла участь у зйомках популярної гумористичної програми «Ліга Сміху». На зйомках їй належало взаємодіяти з відомими коміками та іншими знаменитостями.

Нагадавши, Влад Яма розповів, як потрапив на телебачення після кастингу з Могилевською.

Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська в одному халаті зачарувала зовнішнім виглядом.

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