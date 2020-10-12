Популярна українська співачка MARUV здивувала відвертим танцем у напівпрозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

Так, красуня спершу скидає латексний плащ, після чого починає ефектно рухати тілом під звуки Cardi B. попри те, що кадри ніяк не були підписані, шанувальники зірки буквально «вибухнули» від побаченого.

"Невже ми дочекалися цього«," прикольніше WAP Я не бачила " «" запальничка«,» закриваємо челендж, краще вже не буде«,» розрив всього«,» вогонь«, " красава! Респект", "просто вогонь»," я від тебе не очікувала, мати", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що MARUV показала ідеальну фігуру, вбравшись в облягаюче боді

На фотографіях MARUV позує в облягаючому боді і ефектних панчохах, демонструючи ідеальну фігуру з різних ракурсів. При цьому на голові у знаменитості видніється кепка. Образ знаменитість вирішила доповнити туфлями на високих підборах.

"Яка ж офігенна«," Воу-воу, палехче! Так і до інфаркту недалеко😨 Ну не можна ж бути настільки ідеальною у всьому», «ти навіть не уявляєш, наскільки ти красива», «гаряча красуня», «Ганнуся, Ти мрія! Схиляюся» « " Пані. Хочу в рабство до вас, богиня MARUV», - пишуть її шанувальники.

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