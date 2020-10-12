Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і свої вміння
На фото красуня позувала в лосинах, топі і білих шкарпетках. Катерина стояла перед дзеркалом і демонструвала бездоганну фігуру, а волосся зібрала в хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Персоналки done. Хочу гуляти по місту. Хто хоче приєднатися. Напишіть мені", - написала Катерина.
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На другому фото зірка вже була на шпагаті. Нікітіна демонструвала себе в профіль посеред кімнати.
"Трохи мотивації", - був підписаний кадр з розтяжкою Катерини.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Королева".
Повідомлялося, що 24-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася в мережі кадрами перевтілення.
Спочатку на кадрах можна побачити Нікітіну без макіяжу і зачіски, артиска морщить ніс і сама собі не подобається.
Потім за допомогою швидкого режиму зовнішність гумористки різко змінюється і вона перетворюється.
Повідомлялося, що молода актриса зі студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила розкішним образом, в якому похизувалася на березі моря.
Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кілька фото, зроблених під час відпочинку на морі. Для них дівчина позувала в світло-жовтому купальнику-боді.
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