Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і свої вміння

На фото красуня позувала в лосинах, топі і білих шкарпетках. Катерина стояла перед дзеркалом і демонструвала бездоганну фігуру, а волосся зібрала в хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Персоналки done. Хочу гуляти по місту. Хто хоче приєднатися. Напишіть мені", - написала Катерина.

На другому фото зірка вже була на шпагаті. Нікітіна демонструвала себе в профіль посеред кімнати.

"Трохи мотивації", - був підписаний кадр з розтяжкою Катерини.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Королева".

Повідомлялося, що 24-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася в мережі кадрами перевтілення.

Спочатку на кадрах можна побачити Нікітіну без макіяжу і зачіски, артиска морщить ніс і сама собі не подобається.

Потім за допомогою швидкого режиму зовнішність гумористки різко змінюється і вона перетворюється.

Повідомлялося, що молода актриса зі студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила розкішним образом, в якому похизувалася на березі моря.

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кілька фото, зроблених під час відпочинку на морі. Для них дівчина позувала в світло-жовтому купальнику-боді.

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