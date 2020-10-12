Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес постала в сміливій сукні і вразила досконалою фігурою

Артистка у свій 51 рік виглядає краще деяких молодих, пише Politeka.net. Артистка часто займається спортом, тому її тіло набуло ідеальних рельєфів, а також Джей Ло правильно харчується.

Зірка не вживає каву і алкоголь, їсть тільки свіжі продукти і п'є багато води. Результати не приховаєш - фігура Дженніфер гідна заздрості.

В одному зі своїх останніх сторіз актриса опублікувала фото, зроблене 10 жовтня 2020 року.

Лопес була в облягаючій сукні з зухвалим декольте, з якого мало не вивалювалися груди. Принади спокусливо підскочили, адже їм занадто тісно.

Тонку талію виділив товстий пояс. А ось окремої уваги варті руки Дженніфер - вони рельєфні і накачані. Видно, що Джей Ло не дарма проводить час на тренуваннях.

Макіяж артистки підкреслив її гарний погляд, а красиві губи сяяли від спалахів фотокамер.

Фото не зібрало багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, зірка отримала масу приємних повідомлень в особистому листуванні.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес з колегами відзначила першу річницю фільму "стриптизерки", в якому актриса зіграла одну з ключових ролей. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона опублікувала ролик, щоб нагадати шанувальникам про картину.

У ролику, який розмістила зірка, вона відображена в досить відвертих нарядах в самий розпал свого вступу.

Всі шанувальники були захоплені гнучкістю Джей Ло і написали їй багато компліментів. Деякі зізналися, що переглядали фільм саме через Дженніфер Лопес.

Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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