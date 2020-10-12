Українцям загрожують серйозні проблеми через готівкові гроші

Так, вчені з'ясували, що на поверхні грошей проживає близько 3000 видів небезпечних мікробів і бактерій. Тому, якщо не слідувати правилам гігієни, можна отримати проблеми зі шкірою, легенями і носоглоткою, пише ukrhealth.net.

Так, за словами фахівців, існує високий ризик заразитися кишковими і стафілококової інфекціями, а також отримати застуду або навіть пневмонію. У людей з витривалим імунітетом ймовірність інфікування знижується, але все одно залишається.

Найнебезпечнішими в цьому плані називають гроші середніх номіналів, оскільки ними користуються найчастіше.

Фахівці відзначили, що готівкові кошти - одні з найбрудніших предметів у світі. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, кожен раз після зіткнення з грошима слід мити руки.

Зазначимо, що за даними Національного банку України, з початку 2020 року кількість готівки в обігу зросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) порівняно зі зменшенням на 1,6% (на 6,4 млрд грн) за аналогічний період 2019 року.

На 1 липня в готівковому обороті знаходилося готівки на суму 486,3 млрд грн: банкнот на 483,4 млрд грн і монет на 2,8 млрд грн, зазначено в повідомленні.

Збільшення кількості готівки в НБУ пов'язують з епідемією китайського вірусу і карантинними обмеженнями. Після введення карантину Готівка довше затримується в українців в обігу.

Серед причин називають такі фактори:

під час карантину громадяни менше споживали товарів і послуг;

збільшився попит на готівку. Таке відбувалося і в інших країнах, де вводилися карантинні обмеження;

збільшилися соціальні виплати для підтримки населення, в тому числі пенсіонерів, які в основному віддають перевагу готівці;

ймовірно, зросли неофіційні розрахунки в тих видах діяльності, які були обмежені карантином.

За даними НБУ, на одного українця припадає 71 банкнота, а розмінних і оборотних монет, які є засобом платежу, – 185 (на початку року було 70 банкнот і 182 монети відповідно).

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З 1 вересня всі українські банки можуть приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк.

За інформацією прес-служби, Нацбанк також поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються виключення і переданості сумнівних банкнот для проведення досліджень в НБУ.

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