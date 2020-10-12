Українцям загрожують серйозні проблеми через готівкові гроші
Так, вчені з'ясували, що на поверхні грошей проживає близько 3000 видів небезпечних мікробів і бактерій. Тому, якщо не слідувати правилам гігієни, можна отримати проблеми зі шкірою, легенями і носоглоткою, пише ukrhealth.net.
Так, за словами фахівців, існує високий ризик заразитися кишковими і стафілококової інфекціями, а також отримати застуду або навіть пневмонію. У людей з витривалим імунітетом ймовірність інфікування знижується, але все одно залишається.
Найнебезпечнішими в цьому плані називають гроші середніх номіналів, оскільки ними користуються найчастіше.
З чоловіком Дорофєєвої Дантесом трапилася біда, з'явилися фото: "Хлопці, будьте обережніше!"
Підхмелена Анфіса Чехова козирнула соковитим тілом в купальнику і набовтала зайвого: "можна від'їстися і..."
"Поруч зі смертю": колегу Асмус по "Інтернах" рятують лікарі, актор страждав цілий місяць
"Пора бити на сполох і рятувати Таню": життя улюблениці публіки Овсієнко пішло шкереберть з чоловіком-злочинцем
Фахівці відзначили, що готівкові кошти - одні з найбрудніших предметів у світі. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, кожен раз після зіткнення з грошима слід мити руки.
Зазначимо, що за даними Національного банку України, з початку 2020 року кількість готівки в обігу зросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) порівняно зі зменшенням на 1,6% (на 6,4 млрд грн) за аналогічний період 2019 року.
На 1 липня в готівковому обороті знаходилося готівки на суму 486,3 млрд грн: банкнот на 483,4 млрд грн і монет на 2,8 млрд грн, зазначено в повідомленні.
Збільшення кількості готівки в НБУ пов'язують з епідемією китайського вірусу і карантинними обмеженнями. Після введення карантину Готівка довше затримується в українців в обігу.
Серед причин називають такі фактори:
- під час карантину громадяни менше споживали товарів і послуг;
- збільшився попит на готівку. Таке відбувалося і в інших країнах, де вводилися карантинні обмеження;
- збільшилися соціальні виплати для підтримки населення, в тому числі пенсіонерів, які в основному віддають перевагу готівці;
- ймовірно, зросли неофіційні розрахунки в тих видах діяльності, які були обмежені карантином.
За даними НБУ, на одного українця припадає 71 банкнота, а розмінних і оборотних монет, які є засобом платежу, – 185 (на початку року було 70 банкнот і 182 монети відповідно).
Раніше ми розповідали про важливе розпорядження НБУ по готівці.
З 1 вересня всі українські банки можуть приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк.
За інформацією прес-служби, Нацбанк також поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються виключення і переданості сумнівних банкнот для проведення досліджень в НБУ.
Нагадаємо про нові зарплати в грудні, українців порадують різким підвищенням: "всім працівникам..."
Як повідомляла Politeka, Нацбанк вводить в обіг нові гроші з 7 жовтня після скасування старих: як вони виглядають.
Також Politeka писала, що Нацбанк оскандалився новими "невдалими" грошима і зробив важливе уточнення: "очі зламати можна".