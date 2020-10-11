44-річна голлівудська актриса з українським корінням Мілла Йовович розбурхала мережу незвичайними кадрами і порадами по догляду за собою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала натуральну красу, а в підписі розповіла, як їй вдається зберігати молодість.

Так Мілла на першому фото налякала почорнілим обличчям - актриса всього навсього змила косметику спеціальним засобом. На інших кадрах Йовович показала, як виглядає її сяюча, очищена від косметики шкіра після всіх щадних косметичних процедур.

"Очищувач! І повірте, іноді мені це дійсно потрібно! Це було в минулому році після божевільної зйомки, але на фото 2 і 3 я зняла макіяж сьогодні. Очевидно, що очищення важливо. Якби у мене був час (а я знаю, що багато жінок зі мною погодяться), я б очищала обличчя в середині дня і просто доглядала б за шкірою і наносила макіяж заново... Я використовую засоби для вмивання зі збалансованим pH. Ще я люблю використовувати масло шипшини в якості ранкового миючого засобу. Шипшина - одне з небагатьох масел для обличчя, яке взагалі не забиває пори. Вона неймовірно ніжний і готує мою шкіру до майбутнього дня. Не щоранку використовую, а 2-3 рази на тиждень", - дала поради Мілла.

Користувачі подякували актрисі в коментарях. Правда, деякі висловили занепокоєння, не розуміючи, чому у неї раптом "почорніло" обличчя.

"Ти рятуєш тут обличчя, як рятуєш життя, дівчинка! У вас одна з кращих, прозорих шкір, які я коли-небудь бачила, тому я не можу дочекатися, щоб спробувати те, що ви рекомендуєте! 👏🏼 👏🏼"

"Красива з ♥ ️ і особливо без ♥ ️ завжди"

"Мілла що з вами. Я англійської не розумію"

"У батареях повітря спускали"

"Думав, ти борешся з кальмаром"

"Мила, ви приголомшлива жінка!😍"

"Ваша шкіра сяє"

"Мені було страшно 😳 😱 "

"Ой, що з вами?"

"ти не можеш бути зомбі Мілла"

Нагадаємо, що Міла Йовович змінилася до невпізнання: "важко...".

Також Politeka писала, що вагітна Йовович вразила зовнішністю в звичайному житті: "Ноги як у слона, все болить"