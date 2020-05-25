44-летняя американская актриса Милла Йовович, которая родом из Украины, пошалила со старшими дочерьми на улице

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как играет с 12-летней Эвер Габо и 5-летней Дэшиал Эдан в "стрелялки" из водных пистолетов.

Мокрая Милла была "жестоко" атакована дочерьми, правда, и тем также досталось. Судя по счастливым улыбкам матери и ее детей, они остались довольны эпичной битвой. После чего, как сообщила Йовович, самое время полакомиться домашней черникой. Актриса похвасталась, что вырастила ягоды, которые не хуже, чем на рынке.

"В Лос-Анджелесе была прекрасная погода, поэтому мы воспользовались этим, чтобы выбраться из дома и провести некоторое время на улице. Наша черника просто "взорвалась" в саду, поэтому сегодня утром у нас была огромная ваза с завтраком! Они на вкус такие невероятно свежие, такие сладкие и такие же большие, как и те, что я покупаю на любом рынке. Я надеюсь, что все в порядке и остаются в безопасности!", - сообщила актриса.

Примечательно, что Милла засветила дом, в котором живет с семьей - в кадр попали одноэтажное серое здание и простенький дворик.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. В то время, пока некоторые восторгались звездой боевиков, вооруженной водным пистолетом, другие обратили внимание на скромные условия, в котоых живет Йовович.

"Какая красота)))❤️"

"Милла❤ - это не только Самая Красивая женщина всех времён, это ещё такой человек, на которого вот просто смотришь, и настроение сразу же резко улучшается"

"Я не мог себе представить стрелялки из водяных пистолетов с Элис из "Обители зла" - так здорово это видеть"

"Эхх помню когда мы так играли, было очень круто 😍"

"Нечестно, у вас есть больше тренировок! 😂😂😂"

"Ого, у вас там тоже пирус растёт? Крутяк!"

"А что-то дом скромный, пейзаж прямо российская глубинка))"

"дааа, тоже так подумала, уж очень похож на обычный домик в селе, а не Лос-Анджелес 😂"

"Опять война в корпорации "Умбрелла"😂👍"

Напомним, что Мила Йовович изменилась до неузнаваемости: "Тяжело...".

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