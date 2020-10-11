Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, захопила фігурою в ніжно-рожевому купальнику

Модель щодня показує в сторі кадри, на яких веселиться в ресторанах або кафе. В основній стрічці профілю Instagram дівчина рекламує одяг. Щоб при цьому не втрачати аудиторію, Гюль робить акцент на грудях і виставляє ту напоказ в сміливих декольте.

Однак, найбільшу популярність мають фото, зроблені на пляжі або ж вдома. Вся справа в тому, що Бахарі практично не показує себе в бікіні. Тому кожне фото бурхливо обговорюється, і дівчина отримує сотні коментарів. На одному з таких знімків Бахарі позувала в ніжно-рожевому бікіні з акуратними зав'язками і лямками. Дівчина розпустила волосся і завдала на обличчя звичний макіяж з акцентом на пухкі губи.

Як щодо того, щоб трохи відпочити. 👙 » - пише Гюль під кадром.

Ось як реагують в мережі:

"Супер! 🔥 🔥 😋 😋Мама Міа, така розкішна: -); дуже мило😘 💋 🎟; дуже дуже жарко; вишуканий вид у розкішної дами; у тебе ідеальне тіло 🔥 🔥 🔥 приголомшливо. 💋 ; Мила дівчина😉 😘; лялька😻; абсолютно чудово😍; Я думаю, ви отримуєте сотні повідомлень. Просто хочу сказати, що ти красива; завжди така красуня💗; Привіт, красуня; така розкішна, засмагла!».

Раніше ми писали, що модель з яскравою зовнішністю продовжує розбурхувати образами в соціальній мережі Instagram. Раз на кілька днів Бахарі показує новий наряд, який приміряє для відпочинку в розкішному ресторані або кафе.

Так як дівчина рекламує трендовий одяг, вона не повторює свої образи. Як правило, це тісні сукні з глибокими декольте і іноді з розрізами на пишних стегнах. В цей же раз моделі вдалося перевершити саму себе. Вона одягла костюм, декольте якого ледь утримувало її бюст, через що здається, що той ось-ось випаде.

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