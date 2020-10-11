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Українцям приходять фальшиві штрафи від шахраїв, які залишають громадян без кругленької суми в кишені

Зокрема, українцям почали приходити фальшиві та ліві штрафи за порушення ПДР, оплачуючи їх українці втрачають свої кошти. Адже українці повинні платити тисячі гривень.

Щоб уберегтися, в поліції радять перед тим, як відправляти гроші, перевірити наявність санкції в базі, пише Обозреватель.

Прес-секретар патрульної поліції України Яна Кутова розповіла, що до них зверталися водії, говорили, що їм прийшов штраф, проте в цей час вони були в іншому місці. Таким чином, правоохоронним органам вдалося виявити автомобілі-двійники.

Що стосується липових штрафів, то тут поки такої інформації немає. Але в будь-якому випадку у відомстві радять перш ніж оплачувати перевірити по базах.

Адвокат Андрій Вареник теж радить перш ніж бігти оплачувати штраф, спочатку перевірити його справжність.

Він також зазначив, що з введенням діджиталізації в країні у шахраїв збільшилася можливість доступу до різних баз, тому вони можуть легко купити дані українців.

"Перевірити штраф можна на офіційному сайті МВС за номером автомобіля або технічного паспорта. Є різні додатки і чат-боти в Telegram. Або просто зателефонувати на 102. Якщо ніде ви своє порушення не знайшли, то сміливо його ігноруйте", - рекомендує адвокат.

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