Молодша сестра Кім Кардашьян, відома модель Кайлі Дженнер постала в яскравому і спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, Кайлі Дженнер вміє дивувати - вона раз у раз приміряє незвичайні вбрання, від яких фоловери просто не можуть відвести погляд.

Кілька годин тому Кайлі Дженнер запостила в своєму блозі декілька нових фото, на яких приміряла неймовірно спокусливий образ.

Кайлі зробила фото в салоні приватного літака. Зірка позує в брюках з високою посадкою, а також білому відвертому топі на зав'язках, який ледь стримував пишний бюст 23-річної бізнесвумен.

Завершує лук стильна зачіска: волосся зібране у високий хвіст. На маківці їй випустили пару пасом, щоб зробити зачіску ефектнішою. На окрему увагу заслуговує макіяж з яскравими тінями, кольоровими стрілками, рожевим рум'янцем і пухкими губами.

Під фото, яким Кайлі поділилася зі своїми підписниками, вона не стала нічого писати лише залишила кілька емодзі у вигляді сердечок і літаків.

Фанати почали захоплюватися, як неймовірно фотогенічна і спокуслива Кайлі і як пасують їй такі пікантні вбрання.



"Красивий потужний лук, я тебе люблю ❤️", "чудово", "Гарячий капітан сіла на рейс✈️", " тааак мило! сподіваюся, тобі сподобається твоя поїздка 🔥", " Візьми мене з собою😭 🤣", "як мені подобаються троянди, які не в'януть", "гаряча бомба в літаку".

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