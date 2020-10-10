Популярна Турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою в наряді з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Полювання в п'ятницю", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Бахарі позує в наряді з екстремальним декольте, яке ледь витримувало значні принади красуні. Однак шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже кадром модель поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що модель Гюль Бахарі приміряла розкішне вбрання з вирізом до пупка

Турецька модель не показує фігуру в бікіні й провокативних образах в одній білизні. Замість цього дівчина балує фанатів образами в розкішних сукнях, підкреслює фігуру стильними костюмами і завжди акцентує увагу на пишному бюсті, надаючи фото в Instagram якоїсь пікантності.

На одному з таких фото Гюль показала черговий шикарний наряд-чорне плаття з глибоким декольте практично до пупка і не менш сміливим вирізом на стегні. Виставивши гідності у вигідному ракурсі, Гюль також трохи підняла ніжку, щоб показати засмагле тіло.

Нагадавши, Турецька Кардаш'ян поклала на стіл свої "апельсинки" в зухвалому декольте

А ще Politeka писала, що турецька Кардаш'ян засвітила своїх "подружок" в напівпрозорій блузці

Також Politeka писала, що турецька Кардаш'ян позбавила дару мови в леопардовому купальнику