Американська модель Ебігейл Речфорд похвалилася неймовірною фігурою, вбравшись в одну мокру майку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першому знімку красуня позує в одному майці і білизна. А через те, що знаменитість вирішила відмовитися від білизни – в кадр потрапило явно зайве, хоча Речфорд явно не бентежилася.

На іншій фотографії Речфорд позує вже лежачи без білизни,» сховавшись " при цьому гірляндою. Доповнювали образ знаменитості ефектний макіяж і зачіска, а пікантні місця вона прикрила рукою.

Шанувальники знаменитості не могли що-небудь сказати, Оскільки фотографії Речфорд викинула у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що модель Ебігейл Речофрд похвалилася розкішною фігурою, одягнувшись в мереживну білизну

Так, на знімку красуня позує в мереживній білизні, ефектно присівши на стіл. Доповнювали образ знаменитості практично невидимим макіяжем і зачіскою.

Уточнимо, що пікантний наряд максимально підкреслював красу знаменитості.

Сам кадр модель вирішила ніяк не підписувати, а її шанувальників вона позбавила такої можливості, викинувши фотографію в Сторіс.

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