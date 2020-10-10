Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, влаштувала стрибки на батуті в декольте перед багатомільйонною публікою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Кайфонула) дуже смішний номер вийшов) спасибі за компліменти", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кузнєцова позує в облягаючому топі з декольте, тримаючи в руках м'яч для волейболу. При цьому красуня стрибає на батуті - так заплановано в рамках сцени на популярному гумористичному шоу.

View this post on Instagram

Кайфонула) очень смешной номер получился) Спасибо за комплименты!😇🤗 . @zvezdagramma . . #beautiful #beautifulgirls #beautifulwomen #bodypositive #beauty #germany #ukraine #misstopukraineplussize #ukrainewomen #usa #tiktok #plussizewomen #plussizemodel #plussize #egypt #effyourbeautystandards #moscow #oversize #liketime #lovemybody #vsco #md #nailart #zara #queen #jungkook #instalike #бодипозитив #украина #киевднеминочью

Популярні новини зараз

Помолоділа мама Вєрки Сердючки приголомшила зовнішністю в день народження: "Років 20 максимум"

Грайлива Ана Чері в крихітному купальнику розляглася, показавши шикарний вигляд ззаду: "Солодкі булочки"

Кравець із "Квартал 95" в легкій сукні без ліфчика викликала бурю емоцій: "Боже, яка..."

Телеканали "1+1" та "Україна" пересварилися через шоу, в якому заспівала Кухар: "Нам прикро..."
Показати ще

A post shared by МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10) on

"Коли дивилася не могла перестати сміятися, мій настрій піднявся вище даху мого будинку», «номер прекрасний 😍у вас прекрасно вийшло 🔥», «дуже круто», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільшого бюста в країні, засвітилася в компанії Олі Полякової і зірок " Дизель шоу»

Так, Кузнєцова побувала на зйомках «Дизель Шоу», де їй довелося попрацювати з відомими гумористами. На одному з фото вона позує з ними разом. При цьому на моделі костюм в кольорах українського прапора. Кузнєцова не стала зраджувати своїм звичкам і вибрала кофту з глибоким декольте, що дозволяє їй продемонструвати своє головне надбання.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста вразила розкішними видами в декольте до пупка:"скарб".

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста не змогла приховати змін у зовнішності: "схудла?".

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром бюста звела з розуму зірок "Дизель-шоу" своїм багатством в декольте: "Вау який у тебе...".