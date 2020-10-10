Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, влаштувала стрибки на батуті в декольте перед багатомільйонною публікою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Кайфонула) дуже смішний номер вийшов) спасибі за компліменти", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кузнєцова позує в облягаючому топі з декольте, тримаючи в руках м'яч для волейболу. При цьому красуня стрибає на батуті - так заплановано в рамках сцени на популярному гумористичному шоу.

"Коли дивилася не могла перестати сміятися, мій настрій піднявся вище даху мого будинку», «номер прекрасний 😍у вас прекрасно вийшло 🔥», «дуже круто», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільшого бюста в країні, засвітилася в компанії Олі Полякової і зірок " Дизель шоу»

Так, Кузнєцова побувала на зйомках «Дизель Шоу», де їй довелося попрацювати з відомими гумористами. На одному з фото вона позує з ними разом. При цьому на моделі костюм в кольорах українського прапора. Кузнєцова не стала зраджувати своїм звичкам і вибрала кофту з глибоким декольте, що дозволяє їй продемонструвати своє головне надбання.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста вразила розкішними видами в декольте до пупка:"скарб".

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