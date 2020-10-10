Популярна українська співачка Аліна Гросу приголомшила шанувальників визнанням, зробленим після розлучення з чоловіком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Усміхнена Аліна😊 в не самий усміхнений період життя сним знімаємо захоплюючий детектив... 🎬 і на роботі я щаслива❤️ дякую каналу... і неймовірному продюсеру, людині яка краще за всіх відчуває сценарії, сцени, неймовірно розбираючись у взаєминах людей - @balan_timkina за те, що подарували мені цю нову пригоду, де я можу повністю перевтілитися, навіть кольором волосся 🙌 🏽 а ще море емоцій і почуттів...» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Гросу позує в білосніжному пальто і новою зачіскою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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"Прекрасний. Тут ти схожа на Тіну Кароль", "який шикарний колір волосся і як вам йде", "на секунду здалося, що це Тіна Кароль", "дуже красива", - пишуть вони.
Як повідомлялося до цього, нещодавно стало відомо про розлучення 25-річної зірки. Гросу відверто розповіла подробиці розставання. Так, в "Світському житті" співачка згадала, як 22 грудня у 2019 році приїхала з концерту і почула від коханого пропозицію пожити окремо. За її словами, в Олександра з'явилася інша жінка.
Нагадавши, Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".
Як повідомляла Politeka, чуттєва Гросу видала нові одкровення після раптового розлучення.
Також Politeka писала, що похмура Аліна Гросу сполохала відвертим зізнанням після розлучення: "я за ним...".