Популярна українська співачка Аліна Гросу приголомшила шанувальників визнанням, зробленим після розлучення з чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Усміхнена Аліна😊 в не самий усміхнений період життя сним знімаємо захоплюючий детектив... 🎬 і на роботі я щаслива❤️ дякую каналу... і неймовірному продюсеру, людині яка краще за всіх відчуває сценарії, сцени, неймовірно розбираючись у взаєминах людей - @balan_timkina за те, що подарували мені цю нову пригоду, де я можу повністю перевтілитися, навіть кольором волосся 🙌 🏽 а ще море емоцій і почуттів...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Гросу позує в білосніжному пальто і новою зачіскою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Прекрасний. Тут ти схожа на Тіну Кароль", "який шикарний колір волосся і як вам йде", "на секунду здалося, що це Тіна Кароль", "дуже красива", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, нещодавно стало відомо про розлучення 25-річної зірки. Гросу відверто розповіла подробиці розставання. Так, в "Світському житті" співачка згадала, як 22 грудня у 2019 році приїхала з концерту і почула від коханого пропозицію пожити окремо. За її словами, в Олександра з'явилася інша жінка.

Нагадавши, Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".

Як повідомляла Politeka, чуттєва Гросу видала нові одкровення після раптового розлучення.

Також Politeka писала, що похмура Аліна Гросу сполохала відвертим зізнанням після розлучення: "я за ним...".