Українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде похвалилася ідеальною фігурою в яскравих нарядах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Бабуся каже, що це її найулюбленіший образ», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Андраде спершу позує в Балаклаві з подругами, ефектно позуючи на камеру. Також знаменитість поділилася фотографією в напівпрозорому вбранні, який максимально підкреслює її і без того ідеальну фігуру.

Також Андраде показала знімок у прозорій сукні, з-під якої виднілася чорна білизна. Ще на одній фотографії співачка позує сидячи біля жердини.

"Дуже крута», «бомба", " неймовірно красива. Всі образи супер", "красуня", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що популярна українська співачка Мішель Андраде посвітила дивовижною фігурою в крихітному купальнику.

На фотографії Андраде позує в крихітному купальнику, ефектно присівши на камеру. Образ красуня доповнила ідеальним макіяжем і манікюром.

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