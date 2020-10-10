Українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде похвалилася ідеальною фігурою в яскравих нарядах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Бабуся каже, що це її найулюбленіший образ», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Андраде спершу позує в Балаклаві з подругами, ефектно позуючи на камеру. Також знаменитість поділилася фотографією в напівпрозорому вбранні, який максимально підкреслює її і без того ідеальну фігуру.
Також Андраде показала знімок у прозорій сукні, з-під якої виднілася чорна білизна. Ще на одній фотографії співачка позує сидячи біля жердини.
Як виглядали минулі обранці Наташі Корольової, Орбакайте, Лоліти, Джолі та інших зірок: "Такі солодкі"
Вагітна зірка "Танців з зірками" з дитиною на руках зважилася на одкровення: "Все перевернулося з ніг на голову"
Кіркорову, який потрапив в реанімацію, складно говорити, лікарі роблять все можливе: "Скоро все закінчиться"
Поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка..."
"Дуже крута», «бомба", " неймовірно красива. Всі образи супер", "красуня", - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що популярна українська співачка Мішель Андраде посвітила дивовижною фігурою в крихітному купальнику.
На фотографії Андраде позує в крихітному купальнику, ефектно присівши на камеру. Образ красуня доповнила ідеальним макіяжем і манікюром.
Нагадавши, підопічна Потапа в стрипах і шортиках розкріпачилася біля жердини
А ще Politeka писала, що Потап забув про Каменських і взявся просувати свою підопічну Андраду
Також Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Мішель Андраде засвітила круглий животик і повідомила про сюрприз