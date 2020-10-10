Чиновник отметил, что он тоже отец

Найти возможность организовать дистанционное обучение в школах в следующие две недели призвал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет

Об этом чиновник написал в своем телеграмм-канале, передает Politeka.net.

По словам Шкарлета, в связи с растущим уровнем заболеваемости китайским вирусом среди украинцев Минобразования совместно с Минздравом постоянно следят за ситуацией, в том числе и в учебных заведениях.

Статистика немало встревожила и.о министра.

«Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей», – пишет он.

Шкарлет подчеркнул, что он в курсе и понимает, что эти вопросы решаются на местах, однако отметил, что в сложившейся ситуации Киев и регионы должны действовать совместно.

«Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО», – говорится в сообщении.

Напоследок он отметил, что перед педагогами, руководителями учебных заведений и родителями стоят серьезные вызовы.

«Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей», – подытожил Шкарлет.

Как известно, со следующего понедельника в Лозовском районе Харьковщины учеников всех школ отправят на дистанционку. Это связано с тем, что несколько педагогов заболели, а одна учительница умерла. Вернуть за парты детей планируют 2 ноября.

Напомним, тысячи школьников перевели на дистанционку на Одесчине.

Как сообщала Politeka, украинцам объявили об усилении карантина, кого это коснется.

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