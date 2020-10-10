Найти возможность организовать дистанционное обучение в школах в следующие две недели призвал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет
Об этом чиновник написал в своем телеграмм-канале, передает Politeka.net.
По словам Шкарлета, в связи с растущим уровнем заболеваемости китайским вирусом среди украинцев Минобразования совместно с Минздравом постоянно следят за ситуацией, в том числе и в учебных заведениях.
Статистика немало встревожила и.о министра.
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«Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей», – пишет он.
Шкарлет подчеркнул, что он в курсе и понимает, что эти вопросы решаются на местах, однако отметил, что в сложившейся ситуации Киев и регионы должны действовать совместно.
«Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО», – говорится в сообщении.
Напоследок он отметил, что перед педагогами, руководителями учебных заведений и родителями стоят серьезные вызовы.
«Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей», – подытожил Шкарлет.
Как известно, со следующего понедельника в Лозовском районе Харьковщины учеников всех школ отправят на дистанционку. Это связано с тем, что несколько педагогов заболели, а одна учительница умерла. Вернуть за парты детей планируют 2 ноября.
Напомним, тысячи школьников перевели на дистанционку на Одесчине.
Как сообщала Politeka, украинцам объявили об усилении карантина, кого это коснется.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.