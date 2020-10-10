Відома співачка Анна Семенович показала пляжний знімок в купальнику і нарвалася на критику

Як відомо, апетитні форми Анни Семенович нікого не залишають байдужими, вони привертають погляди, як чоловіків, так і жінок.

Співачка з гордістю демонструє свою фігуру і отримує масу компліментів, проте цього разу щось не задалося, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмітила пляжний кадр, на якому вона позує в купальнику.

У підписі до знімка Анна вирішила всім розповісти про свою давню подругу, яка живе з чоловіком, як стверджує співачка, в міцному і щасливому шлюбі.

"Коли я запитала її : в чому твій секрет? У твого чоловіка складний характер і він взагалі далеко не ангел ☺ ️ вона дала мені дуже мудру відповідь: просто я прийняла його з усіма його недоліками. Його недоліки підходять мені", - розповіла Семенович.

Співачка багато думала про її словами і зробила наступний висновок.

"Ми вибираємо людину з яким почати жити по його достоїнств , а ми повинні розуміти - зможемо ми жити з його недоліками .

А ще вона дала мені пораду: частіше питай себе - ти хочеш бути правою або щасливою , це дуже протверезить🔥», - зазначила Ганна.

Користувачі Мережі почали обговорювати побачене.

"Стара, але потужна»,«ні че так діваха😎 👏 🏼", " хто ця бабуся?»

"Красуня", - написали вони.

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