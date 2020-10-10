Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, влаштувала пікантну фотосесію в корсеті

Олена Омович-володарка худорлявої фігурою і пишного бюста - обожнює епатувати публіку яскравими витівками. Дівчина любить оголятися на камеру, і не упускає можливості зробити це, а ще вона захоплюється пластичними операціями і вже домоглася лялькової зовнішності, передає Politeka.net

На своїй сторінці в Instagram вона зібрала багатомільйонну аудиторію, яка з нетерпінням чекає кожного свіжого фото красуні.

Однією з останніх публікацій стали кадри з нової фотосесії в блискучому корсеті і трусиках, розшитими бісером.

Треба сказати, що корсет ледь прикривав округлості моделі, чим додав пікантності знімку.

"Сяй яскраво, як діамант✨ 1 або 2? 😍 » ,- написала вона.

За свій сяючий стиль модель отримала величезну кількість лайків і захоплених коментарів.

"Просто чарівна красива дівчина з шикарною фігурою!!!😍 😍 😍 ", "Красуня", "Бомба, не відірвати погляд", - висловилися в мережі.

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У червоній сукні з тонкими лямками дівчина блиснула на вулиці, вип'ятивши форми вперед і підкресливши тонку талію.

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