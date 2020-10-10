Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома під. творчим псевдонімом Tayanna, поділилася чуттєвим знімком

36-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram стоп-кадр з нового кліпу на пісню "Вийди на світло", передає Politeka.net.

На знімку вона – в довгій багатошаровій шифоновій спідниці декількох кольорів і ліфчику-бікіні. Артистка стоїть, зігнувшись, її обличчя прикриває волосся, а наряд майорить на вітрі.

Складно не помітити витончену фігуру артистки, а напівтемна кімната і відверте вбрання підкреслюють сексуальність зірки.

Як відомо, Тетяна була одружена з саунд-продюсером компанії Black Star Inc Єгором Глібом, який на вісім років молодший Решетняк. У 2013 році співачка подарувала чоловікові сина Даніеля, а незабаром подружжя розійшлося. Причиною розставання, за словами артистки, стали часті зради Єгора.

Пізніше чоловік поїхав до Москви, де закрутив бурхливий роман з іншою українською співачкою, Ані Лорак.

Про свою нову любовну драму Тетяна розповіла в інтерв'ю для шоу "Зірковий шлях". Вона заявила, що була закохана, але стосунки не склалися.

"Цей чоловік – друг мого дизайнера. На жаль, у чоловіка, який був зі мною, зовсім інші пріоритети в житті, — поділилася Tayanna. - Ми трохи не зійшлися характерами, ось і все", – прокоментувала артистка.

Вона також підкреслила, що перебувала у стосунках близько року, пара навіть жила разом.

Тепер серце зірки знову вільне, а весь свій час вона присвячує синові.

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