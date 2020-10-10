Російська співачка Ольга Бузова продовжує підкорювати лід
Артистка в парі з олімпійським чемпіоном в танцях на льоду Дмитром Соловйовим є одними з найяскравіших учасників шоу "Льодовиковий період" , і на своїй сторінці в Instagram зірка раз у раз публікує розповіді про те, як проходить для них кожен новий виступ, ділиться переживаннями з читачами, передає Politeka.net.
Так, вона зазначила, що новий випуск шоу для пари стане складним, а також охарактеризувала четвертий виступ, який виявився, на думку суддів, одним з найслабших.
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"Мені здавалося, що ми весь простір огорнули добротою, якоюсь юнацькою наївністю, і вірою в першу чисту любов ❤️ я з таким задоволенням згадую наш виступ... Але, знаючи вже зараз, який був результат, з прикрістю😔 😔 😔... невже ми гірші...😔 невже ми не розкрили задумку номера️. Невже навіть акторськи ми не відіграли ️🤷🏻♀️ і не заслужили жодної вищої оцінки️", - засмутилася Ольга.
Вона зазначила, що вже готовий п'ятий номер, і висловила надію, що він візьме високі оцінки.
На фото з виступу Ольга постала перед глядачами в образі дівчинки-підлітка в короткому шкіряному топі, прозорій чорній спідниці і червоній в чорну клітку сорочці, зав'язаній на талії.
У коментарях фанати поспішили заспокоїти Бузову.
"Ох, які красені, ждууу вечора) ❤️❤️❤️", "Королева 😍❤️❤️", "в будь-якому випадку найкращі ❤️", "Оля, ви велика молодець і трудяга! Приклад того, як потрібно йти до своїх цілей не дивлячись ні на що. Удачі вам❤", - пишуть шанувальники.
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом: "Рознос, Оль".
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".