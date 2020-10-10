Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала натуральну красу

Дівчина продовжує набирати популярність завдяки фото, якими ділиться в Instagram. При цьому її Селфі і образи на модних зйомках не залишають нікого байдужими. Через свою зовнішність модель часто отримує компліменти у вигляді порівняння її з Кім Кардашьян.

Сама Кім Лі на коментарі подібного роду ніяк не реагує, однак і не заперечує, що подібна лестощі їй приємна. На домашньому Селфі Кім також вдалося захопити природною красою. З розпущеним хвилястим волоссям і в простому білому топіку в своїй спальні вона виглядала дуже привабливо.

"Любіть це! У вас є тільки фотографія, зроблена в спальні❤️❤️👌 👌; така красива😍 😍 😍; так ідеально😘; Ух ти.... Дивлячись на соковиті, соковиті персики Кім ... я божеволію 😋 👅 👅 pow pow ️ ️ OMG! ♥ ️ ; Красива ❤ ️ Брюнетка; Ти така красива і приголомшлива крихітка!!! Талант чудової леді; королева спокуси навіть вдома; така красива 😘».

Раніше ми писали, що ефектна красуня продовжує набирати популярність серед користувачів мережі. Багато фанатів відзначають, що корейська модель багато в чому походить на одну з сестер Кардашьян, тому дівчину вже прозвали її копією. Сама модель ніяк заяви не коментує, але дуже часто виставляє вельми провокативні фото.

Так, кадри, на яких вона зовсім не приховує своє тіло або ж демонструє бюст у всій красі, відразу отримують сотні відгуків. У чорному корсеті і з тонкими підв'язками в тому ж стилі, дівчині вдалося вразити фанатів. Як правило, Лі ділиться більш скромними фото, тому Селфі в дзеркалі викликало чималий ажіотаж.

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