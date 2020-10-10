Скандально відома російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова продовжує інтригувати публіку, натякаючи на роман, але приховуючи обличчя коханого

Щоб підігрівати інтерес читачів, вона раз у раз виставляє знімки, на яких можна побачити руку, ногу або ж чоловіка зі спини, якого Анастасія називає коханим, передає Politeka.net.

У ранок суботи балерина не втрималася від нової порції загадок, опублікувавши знімок себе коханої в пудрово-рожевому вбранні на дивані. У домашньому брючному костюмі вона сидить на софі, поклавши руки на стегно і уважно дивлячись в камеру.

"Ніжний ранок очима коханого.🌺 ❤ ️ Сьогоднішня дата 10.10.2020 для нас з ним особлива!😉 🙏", – підписала знімок Волочкова, традиційно додавши теги зі словами любов, Росія, радість і своє прізвище.

Що думають з приводу знімка підписники балерини, невідомо, оскільки вона вже вкотре закрила коментарі, щоб не читати сотні образливих реплік з боку користувачів.

Тим часом стало відомо, що колишній цивільний чоловік Волочкової Ігор Вдовін подарував своїй нареченій Олені Ніколаєвій, ведучій одного з центральних російських телеканалів, обручку, вартість якої, за словами експертів, 25 мільйонів рублів.

Раніше балерина звинувачувала колишнього коханого в тому, що він позичив у неї три мільйони доларів, які так і не повернув, а тепер на її гроші шикує сам й обсипає подарунками коханок.

Однак 15-річна дочка артистки Аріадна знайшла спільну мову з Оленою і часто з'являється з нею на публіці. При цьому видно, що між ними – дуже теплі стосунки.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

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