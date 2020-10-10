Дубай навіть під час пандемії відкритий для туристів

Знаменитий український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий публіці як Потап, похвалився відпочинком у Дубаї

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 39-річний артист опублікував пару знімків з ранкової пробіжки, передає Politeka.net.

На першому фото він у білій футболці з малюнком дивиться в камеру, роблячи селфі на тлі споруди в східному стилі.

На другому знімку Потам демонструє накачаний біцепс.

"До пробіжки і після", – підписав кадри Олексій.

Один Потап полетів на відпочинок чи з дружиною, незрозуміло, оскільки на сторінці Насті Каменських знімків з Дубая поки немає, а на сторінці Олексія на фото він позує в гордій самоті.

У коментарях шанувальники традиційно захоплюються зіркою:

"Ого, Альоша, а ви під час пробіжки ще й підкачалися", "Потап кращий!", "Ухуууууу👍 👍 👍 🤗 🤗 🤗в рідних Дубаях))), все з завтрашнього дня я буду на всіх пробіжках Jumeirah, щоб зробити селфі 🤳 і сказати, які ви кльові☺️️ ️ до зустрічі", – пишуть фанати.

Раніше ми розповідали про те, що Потап поділився фото, на якому позував на тлі спортивного майданчика і демонстрував свій значний біцепс. Футболка у Потапа була мокра, з чого можна зробити висновок, що він тільки-но закінчив займатися спортом.

"На треньці, у Зубного, з малим)))", - підписав цей та інші знімки шоумен.

Нагадаємо, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним виглядом на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.