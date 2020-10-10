Знаменитий український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий публіці як Потап, похвалився відпочинком у Дубаї
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 39-річний артист опублікував пару знімків з ранкової пробіжки, передає Politeka.net.
На першому фото він у білій футболці з малюнком дивиться в камеру, роблячи селфі на тлі споруди в східному стилі.
На другому знімку Потам демонструє накачаний біцепс.
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"До пробіжки і після", – підписав кадри Олексій.
Один Потап полетів на відпочинок чи з дружиною, незрозуміло, оскільки на сторінці Насті Каменських знімків з Дубая поки немає, а на сторінці Олексія на фото він позує в гордій самоті.
У коментарях шанувальники традиційно захоплюються зіркою:
"Ого, Альоша, а ви під час пробіжки ще й підкачалися", "Потап кращий!", "Ухуууууу👍 👍 👍 🤗 🤗 🤗в рідних Дубаях))), все з завтрашнього дня я буду на всіх пробіжках Jumeirah, щоб зробити селфі 🤳 і сказати, які ви кльові☺️️ ️ до зустрічі", – пишуть фанати.
Раніше ми розповідали про те, що Потап поділився фото, на якому позував на тлі спортивного майданчика і демонстрував свій значний біцепс. Футболка у Потапа була мокра, з чого можна зробити висновок, що він тільки-но закінчив займатися спортом.
"На треньці, у Зубного, з малим)))", - підписав цей та інші знімки шоумен.
Нагадаємо, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.
А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним виглядом на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.