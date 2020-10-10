В НБУ сообщили, как будут работать банки 14 октября
Как передает Politeka.net, изменения в графике связаны с празднованием Дня защитника Украины.
Так, в среду, 14 октября, украинцы получат дополнительный выходной. В этот же день также отмечают День украинского казачества, и Покров.
На календаре Нацбанка эта дата выделена красным кружочком, поэтому банки Украины в этот день работать не будут.
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Кроме того, в этот день не будет работать большинство отделений "Укрпочты". Только в областных центрах традиционно Дежурные отделения будут работать только в областных центрах.
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