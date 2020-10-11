Учасниця популярного українського дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха навіть на відпочинку в сонячній Туреччині не дає собі розлінитися

34-річна красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram знімками, які наочно демонструють, що стоїть за ідеальною фігурою цієї яскравої брюнетки, передає Politeka.net.

Артистка відпочиває в турецькому місті Кемер, проте між прогулянками і засмаганням вона не забуває про заняття спортом. На знімках Віка хвацько стрибає на батутах разом з іншими відпочиваючими. На ній короткий спортивний топ і такі ж короткі шортики.

Таке спортивне вбрання підкреслює розкішне тіло співачки: потягнутий живіт, тонку талію, відсутність навіть натяку на целюліт на стегнах.

Судячи з того, як спітніла зірка, заняття проходять більш ніж активно. На одному з кадрів вона поливає обличчя водою з пляшки, щоб освіжитися.

"Тренування – ліки проти всіх хвороб!!!🦠 🦠 🦠 P. S: залишаю фото для наочності✌ 🏻 💖", – підписала публікацію зірка.

Її старання були не марними. Користувачі не пошкодували компліментів для цієї красуні.

"Просто богиня", "молодець❤️", "красуня💞💞💞💞💞💞😍", "просто вогонь😍 😍 😍", "ідеально", "ідеал у всьому!!!", "Розумничка!!!!!! ❤️❤️❤️❤️", "Співачка, спортсменка і просто красуня!!!", – не приховують свого захоплення шанувальники.

Раніше ми розповідали про те, що Смеюха опублікувала відвертий знімок. На фотографії вона позує в крихітному бікіні, ефектно демонструючи фігуру у всій красі. При цьому поруч з нею видно чоловіка, який високо підстрибнув. У цей момент красуня "схопила" його за шию.

Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" підкорила шикарним виглядом в червоному.

А ще Politeka писала, що фігуриста Віка з "НеАнгелів" в яскравому бікіні побешкетувала біля басейну.

Також Politeka повідомляла, що Віка з "НеАнгелів" показала, як треба позувати в крихітному купальнику.